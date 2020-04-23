MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destek
GeriGündem Sağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 01:08,Son Güncelleme:

Sağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destek
Abone Olgoogle-news

Adana Demirspor taraftarları, koronavirüs ile 7/24 mücadele veren sağlık çalışanlarının üzerlerine gül yaprakları serpip, meşale yakarak destek verdi. 

Sağlık çalışanlarına destek olmak isteyen Adana Demirspor taraftarları, akşam saatlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel hastanenin önünde toplandı. Kalabalığı görüp, dışarıya çıkan sağlık çalışanlarına önce bir demet gül veren taraftarlar, daha sonra da üzerlerine gül yaprakları serpti. Sağlık çalışanlarının alkışlarla karşılık verdiği taraftarlar, daha sonra minnettarlığını göstermek için meşale yaktı. Taraftar grubu, sağlık çalışanları ve Adana Demirspor için tezahüratlarda bulunarak hastaneden ayrıldı.

Sağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destek
Sağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destek

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle