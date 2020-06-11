MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık çalışanının burnunu kırmıştı! Tutuklandı
GeriGündem Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı! Tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 19:04,Son Güncelleme:

Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı! Tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı! Tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Eyüp Toprak'ı (21), darbedip, burnunu kırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te hastaneye muayene olmaya gelen bir hastanın yakınları uzun süredir beklediklerini söyleyerek taşkınlık çıkardı. Bu sırada koronavirüs tanı odasında görevli Eyüp Toprak, hasta yakını Ş.G. ve M.A.'ya sessiz olmalarını söyledi. Duruma tepki gösteren hasta yakınları, Toprak'a yönelerek tekme ve yumruklarla saldırdı. Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, Toprak'ın yüzüne aldığı yumruk darbeleri ile burnunun kırıldığı belirlendi. Burnunda 3 kırık tespit edilen sağlıkçı, 4 gün iş göremez raporu alarak, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Sağlık çalışanına darp güvenlik kamerasındaGaziantep'te sağlık çalışanının, hasta yakınları tarafından darbedilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Hasta yakını olan 2 zanlı ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle