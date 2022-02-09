Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağı

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Bugün 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü. Sağlık Bakanlığı da COVID-19 ile sigara arasındaki bağlantıya dikkat çekerek özetle şu uyarılarda bulundu: “Bilimsel çalışmalar, tütün ürünü kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, tütün ürünü kullanmayan ve tütün dumanına maruz kalmayanlara kıyasla COVID-19’a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan sigara içme eylemi sırasında maske takılmaması, birden fazla kişinin bir araya gelerek sigara içmesi ve sigara içme sırasında muhtemelen kontamine ellerin ve sigaraların ağız ve yüze temasının artması, sigara içen bireylerin COVID-19’a yakalanma riskini arttırıyor.

14 KAT DAHA FAZLA

COVID-19’lu hastalardan sigara içme öyküsü olanlarda, pnömoni gelişme, hastanede yatma, yoğun bakım ve ventilatör desteğine ihtiyaç duyma riski sigara içmeyen COVID-19’lu hastalardan 14 kat daha fazla. Sigara izmaritleri, dünya çapında en yaygın atılan atıktır. Dünyada sahillerde ve su kenarlarında en sık toplanan çöptür. Dünya için her dönemde büyük bir çevre sorunu olan sigara izmaritleri, COVID-19 ile mücadele ettiğimiz bu dönemde ek bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Koronavirüsün el, ağız gibi organlardan, tükürük ve damlacık gibi vücut salgılarıyla kolayca bulaştığı düşünüldüğünde izmaritlerin de bulaş kaynağı olma riski taşıdığı göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek.

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NARGİLEDEKİ TEHLİKE

Özellikle nargile sadece COVID-19 açısından değil, hepatit, tüberküloz, herpes gibi diğer bulaşıcı hastalıklar açısından da büyük risk faktörü. Onlarca kişinin nefes alıp vermesinden dolayı marpuçun içinde ve duvarlarında oluşan mikrop ve bakteri tabakası solunum yoluyla, kolayca bir kişiden diğerine geçiyor.”

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EVDE DE ARAÇTA DA İÇMEYİN

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel konutlar ve araçların da sigara içimine uygun olmadığına dikkat çekildi:

“Dünyada her yıl 8 milyondan fazla birey, tütün ürünü kullanımına bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 1.2 milyonu tütün ürünü kullanımı sonucu değil, tütün ürünü dumanına maruz kalma sonucu oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, 700 milyon çocuk, yani dünyadaki çocukların neredeyse yarısı tütün dumanına maruz kalıyor ve her yıl 65 bin çocuk pasif etkilenimin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle, 5 yaşından önce hayatını kaybediyor. Bu veriler, sadece kamuya açık kapalı alanların değil, özel konutların ve arabaların da tütün ürünü kullanımı için uygun yerler olmadığının açık kanıtı.”