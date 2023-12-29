Sağlık Bakanlığı’na göre sigarayı bırakmak için 4 önemli neden

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara neden sigarayı bırakmaları gerektiğini çarpıcı örneklerle sıraladı. Sigarayı bırakanların hastalık risklerinin azalıp dış görünüşlerinin iyileşeceğini vurgulayan bakanlık, yapılacak tasarrufla ise 3 ayın sonunda televizyon ya da müzik seti, bir yılın sonunda bilgisayar, yıllar içinde ise araba bile alabileceklerine dikkat çekti. Bakanlıktan konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN

- “Sigarayı neden bıraktığınızı kendinize hatırlatın. İçme dürtüsü zorladığında derin nefes alın, su için, egzersiz yapın. Sigara içilen ortamdan uzaklaşın. İçmemeyi başardığınızda kendinizi ödüllendirin. Zorlandığınızda, hayal kırıklığına kapılmayın, kendinizi suçlamayın, başaramadığınızı düşünerek mücadeleden vazgeçmeyin. Bu durumun nikotinin bağımlılık yapma özelliğinden kaynaklandığını hatırlayın.

Haberin Devamı

UZUN BİR ‘FAYDA’ LİSTESİ

- Sigarayı bırakmak için bütün önemli nedenlerinizi düşünün. Sağlığınız dışındaki nedenleri de dahil edin. Bunların hepsini bir liste haline getirin ve onu kolayca görebileceğiniz bir yere asın. Örneğin bu listeyi şöyle sıralayabilirsiniz: Hastalık riskini azaltmak için; yaşam kalitemi artırmak için; çocuklara iyi örnek olmak için; tasarruf etmek için...

Ev ve arabamı temiz tutmak için; dış görünüşümü iyileştirmek için (Daha iyi görünen cilt, diş ve saçlara sahip olmak. Giysilerin sigara kokmaması için); evin havasını iyileştirmek için...

KALP RİSKİ YARIYA İNER

- Sigarayı bıraktığınızda ilk 20 dakikada kalp atış hızı düşer. 2-12 haftada akciğer fonksiyonları normale döner. 1-9 ay içinde öksürme ve nefes darlığı azalır. Bir yıl içinde koroner kalp hastalığı riski sigara içen birinin yarısı kadar olur. 10 yıl içinde koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen birine göre aynı ve akciğer kanseri riski sigara içen birinin yarısı kadar olur.

İKTİDARSIZLIK NEDENİ

- Sigara içmek, öncelikle akciğer kanseri, kronik bronşit, astıma, erkeklerde kısırlık ve iktidarsızlığa neden olur. Dünyada her yıl sigaraya bağlı nedenlerden beş milyondan fazla erken ölüm gerçekleşiyor. Türkiye’de özellikle evlerde pasif etkilenim yüksek düzeyde. Evlerin yüzde 60-80‘inde en az bir sigara içicisi olduğu biliniyor. Sigarayı bırakmak zor olabilir ancak imkansız değil. Birçok içici defalarca denedikten sonra sigarayı bırakmayı başarabilir. Her sigarayı bırakma deneyimi, bir sonraki bırakma girişimi için yol gösterici olabilir.

Haberin Devamı

KİLO BAHANE OLMASIN

-Sigara bırakma sürecinde pek çok bağımlının zorlandığı ve sigaraya tekrar başlamasına neden olan nikotin yoksunluk belirtileri geçicidir. En çok ilk 2-3 haftalık süre kişiyi zorlayabilir.

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Sigarayı bırakmaya çalışırken kendi iradenizi suçlama eğilimine girmeyin. Sigarayı bıraktığınızda öğün atlamayın ancak un ve şekerden olabildiğince uzak durun. Düşük kalorili gıdalarla beslenin ve egzersiz yapın. Aşırı sigara içme isteği olduğunda birkaç dakika içinde geçeceğini unutmayın, bir şeyler atıştırın. Sigarayı bırakma döneminde 3-5 kilo alabilirsiniz. Bu yeniden başlamak için bahane olmamalı.

SAKIZ ÇİĞNEYİN

El - ağız alışkanlığından kurtulmak için çerez, cips, büsküvi, çikolata yemek yerine çiğ yenebilen sebzeler yemeyi tercih edin. Ağız kuruluğu varsa su içip sakız çiğnemek bu sorunu giderebilir. Gerginlik olursa yürüyüş ve duş yapın ya da müzik dinleyin. Sigarayı bırakma döneminde yoksunluk belirtileri (baş dönmesi, uykusuzluk, depresyon, yorgunluk, iştah artışı, konsantrasyonda azalma) 2-3 hafta sürebilir.