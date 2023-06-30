Sağlık Bakanlığı uyardı: Ürünleri orijinal kaplarında saklayın

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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Ev kimyasallarına bağlı zehirlenmeler, kimyasalların kazara alınması veya ürünlerin yanlış kullanılmaları sonucu meydana gelebiliyor. Evsel tehlikeli kimyasal ürün kaynakları, temizlik maddeleri (kireç ve yağ çözücüler, fırın temizleyicileri, lavabo açıcılar, tuvalet-banyo temizleyicileri, metal parlatıcılar ve pas gidericiler, otomatik çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanları, yumuşatıcılar, çamaşır makinesi kireç koruyucuları, çamaşır suyu, parlatıcılar, sıvı bulaşık deterjanları, sabunlar, şampuanlar), kişisel bakım ürünleri, kozmetikler, parfüm veya kolonyalar, boya materyalleri (yağ bazlı boyalar, cila, boya incelticiler), tütün, kibrit, pil, cıvalı termometre, böcek ve ot öldürücülerdir. Soba gazlarıyla veya tüp gazla zehirlenmeler de görülebiliyor.

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ÖRNEĞİNİ GÖTÜRÜN

Ev kimyasalları ağız ve solunum yoluyla alınabilir veya deri ve göze temas ederek etkileyebilir. Zehirlenme belirtileri, alınan veya temas edilen ev kimyasalının özelliğine ve alınma yoluna göre değişebiliyor. Hastaneye giderken, zehirlenmeye neden olan ürün veya örneğinin götürülmesi, tanı ve tedavide çok yardımcı olabilir. Zehirlenme nedenlerinin başında, zehirlenme etkeninin kullanıldıktan sonra hemen ortadan kaldırılmaması veya yiyecek ya da içecek kaplarında saklanması ya da boşalmış kapların gereği gibi yok edilmemesi geliyor. Zehirlenmelerden korunmak için ürünler orijinal kaplarında ve çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmeli.”