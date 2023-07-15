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Sağlık Bakanlığı uyardı: ‘Sokağa çıkmayın’

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#İstanbul#Sancaktepe#Çekmeköy
Sağlık Bakanlığı uyardı: ‘Sokağa çıkmayın’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

Hem Afrika hem de Basra sıcaklarının etkisinde olan Türkiye yanıyor. Termometreler 50 dereceye yaklaştı. Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı geldi. Bazı sahil beldelerinde de hoparlörle ‘Güneşte kalmayın’ anonsları yapıldı.

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Dünyanın kuzey yarım küresi tarihin en sıcak yazını yaşıyor. Türkiye de bu sıcaklardan payını aldı. Afrika ve Basra çöl sıcaklarının aynı anda etkili olduğu şu günlerde, yetkililerden üst üste uyarılar geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabından hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını gösteren ‘Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın’ yazılı termometre fotoğrafı paylaşıldı, altına da “Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin” notu düşüldü.

Sağlık Bakanlığı uyardı: ‘Sokağa çıkmayın’

22-23 TEMMUZ UYARISI

Sahil şeridindeki beldelerde de sıcaklık bunaltıyor. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde toplum sağlığı merkezi, yaptığı anonslarla zorunlu olmadıkça çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunanların dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. İstanbul’da sıcaklık artışını adım adım takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “İstanbul’da sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını söyleyebiliriz. 22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Yine sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir” dedi.

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Sağlık Bakanlığı uyardı: ‘Sokağa çıkmayın’

İSTANBUL BÖYLE SERİNLEDİ

- İstanbul’da sıcaktan bunalan vatandaşlar bulduğu her suya kendisini attı. Kadıköy’de çocuklar fıskiyelerin altında oynadı. Sarayburnu sahillerine gidenler Boğaz’ın serin sularına atladı. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki plajlar da doldu. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugünün de sıcak geçeceğini belirterek “Kronik hastalar, hamileler, çocuklar, yaşlılar çıkmamalı. Çıkanlar da rahat ve bol elbiseler giymeli” dedi.

Dün İstanbul’un en sıcak ilçesi saat 14.40’da ölçülen 39.7 derece ile Sancaktepe oldu. Çekmeköy 38.6, Sarıyer 38.1, Pendik’te ise 37.3 derece olarak ölçüldü.

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Sağlık Bakanlığı uyardı: ‘Sokağa çıkmayın’

MEYDANLAR BOŞ KALDI

Termometrelerin 46 santigrat dereceyi gösterdiği turizmin başkenti Antalya’da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı uyardı: ‘Sokağa çıkmayın’

Antalya

Adana’da da sıcaklık 47 derece olarak ölçüldü.

Sağlık Bakanlığı uyardı: ‘Sokağa çıkmayın’

Adana

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#İstanbul#Sancaktepe#Çekmeköy

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