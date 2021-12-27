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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün açıklanır mı?

#Sağlık Bakanlığı Personel Alımı#Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün açıklanır mı

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için adayların araştırmaları devam ediyor. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile birlikte atama süreçlerine başlanmış olacak. Peki, pek çok branşta gerçekleşen Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

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Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin sonuçlar bekleniyor. Başta hemşire olmak üzere pek çok branşta yapılacak alımlar için başvuru süreci yakın zaman önce bitmişti. İşte, sağlık personeli alım atama sonuçları hakkında bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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