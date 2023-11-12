Sağanak zor anlar yaşattı

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Uyarıların ardından dün saat 13.40 sıralarında İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı’nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Balıkesir Edremit’te de dün öğle saatlerinde başlayan ve 5 dakika etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Taşan rögarlardan gelen sularla cadde dereye döndü. Sürücüler caddede ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf, yağmur sularının iş yerlerine girmemesi için çabalarken, bazı vatandaşlar da giderleri açmaya çalıştı. Trakya’da da yer yer yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi, öğle saatlerinde de Edirne ve Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçelerinde yağış etkili oldu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da bugün sabah saatlerinde yağmurun devam edeceğini, öğle saatlerinde ise duracağını söyledi. Şen, pazartesi günü tekrar bir yağışlı havanın geleceğini ifade etti.