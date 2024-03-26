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Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, konteyner kentleri su bastı

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#Sağanak#Sel#Yağış
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 15:37

Hatay'da dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, tarım arazileri ve bazı konteyner kentleri su bastı. Park halindeki bir aracın üzerine, fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yollar göle döndü.

Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, konteyner kentleri su bastı

Bazı konteyner kentler sele teslim oldu. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte tarım arazileri de su altında kaldı. Su basan konteyner kentlerde AFAD ve Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından tahliye çalışması gerçekleştirildi. Yağışların saat 17.00'den itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, konteyner kentleri su bastı

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TABELALAR DEVRİLDİ

Antakya Şehit Mustafa Sevgi Caddesi'nde park halindeki bir aracın üzerine, fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi. Araç kullanılamaz hale geldi. Aynı caddedeki kentsel dönüşüm alanının tabelaları fırtına etkisiyle devrildi. 

Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, konteyner kentleri su bastı
Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, konteyner kentleri su bastı

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#Sağanak#Sel#Yağış

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