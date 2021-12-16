Sağanak yağış ağacı devirdi: İki evin üzerine düştü

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Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Bitişik haldeki iki müstakil evlerde oturan Bayram Avcılar (33) ve annesi Yasemin Avcılar (52), sabah büyük bir gürültüyle uyanıp, hayatlarının şokunu yaşadı. Anne ve oğlu, korkuyla dışarı çıktıklarında bahçelerindeki 40 yaşındaki ağacın yağmurlu havanın etkisiyle evlerinin üzerine devrildiğini ve evlerinde hasar meydana geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi ekibi hasar tespit çalışması yaptı.



KARAMEL ÖLÜMDEN DÖNDÜ



Olayda, Bayram Avcılar'ın bahçede beslediği Karamel isimli 5 aylık rottweiler cinsi köpeğin kulübesi de ağacın altında kaldı. Olayı şans eseri yara almadan atlatan Karamel bir süre ağacın altında mahsur kaldıktan sonra bulunduğu yerden çıkartılarak, komşusunun bahçesine götürüldü.