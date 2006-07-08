Safranbolu'da trafik kazası: 3 ölü, 11 yaralı
KARABÜK'te, yolcu otobüsü, kontrolsüz kavşağa hızlı giren otomobile çarpıp üzerine çıktı. Kazada, pikniğe giden 11 kişinin içinde bulunduğu otomobildeki 3 kişi öldü, her iki araçtaki 13 kişi de yaralandı.
Kaza bugün saat 14.30 sıralarında, Karabük- Kastamonu karayolu Karabük yolayrımı mevkiinde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a giden 21 yolcu taşıyan 23 yaşındaki Oktay Albayrak idaresindeki 34 UA 0044 plakalı yolcu otobüsü, kontrolsüz kavşağa hızlı ve dikkatsizce giren 34 yaşındaki Yüksel Er yönetimindeki 34 PK 456 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Kazada, pikniğe giden aynı otomobilde bulunan 11 kişiden, 41 yaşındaki Satı Er, 19 yaşındaki Emrah Albayrak ile 2 yaşındaki Berkay Er yaşamını yitirdi.
Otomobilde bulunan sürücü Yüksel Er ile Mehmet Ufuk ağır yaralandı. Beraberinde otomobilde bulunan 6 kişi ise hafif yaralandı.
Otobüste bulunan 21 yolcudan da 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 13 kişi Karabük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken otobüs sürücüsü Oktay Albayrak gözaltına alındı.
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