Safer ayı ne zaman? Safer ayı 2020 hangi ay?

Safer ayı, muharrem ayından hemen sonra idrak edilen aydır. Genellikle uğursuzlukların ve musibetlerin geldiği ay olarak bilinse de Peygamber Efendimiz bu ayın önemini ve anlamını Hadis-i Şeriflerle aktarmıştır. Peki, safer ayı ne zaman başlayacak ve hangi ay idrak edilecek? İşte, safer ayı hakkında detaylı bilgiler

SAFER AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLİR?

Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül'de idrak edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 18 Ekim 2020 tarihine denk gelecek.

SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).