Sadettin Tantan ‘Hayata Dönüş’ü anlatacak

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Cezaevlerindeki ölüm oruçlarını sona erdirmek için 19 Aralık 2000’de 20 cezaevine birden ‘Hayata Dönüş’ operasyonu düzenlendi. Bayrampaşa Cezaevi’ndeki operasyon sırasında 12 kişi öldü, 29 kişi de yakalandı. Operasyondan yıllar sonra 194 kişiye dava açıldı.

SÖYLEYECEKLERİ DEVLET SIRRIDIR

Davaya bakan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların talebi üzerine dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ve eski Jandarma Komutanı Zeki Bingöl’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Avukatı, Sadettin Tantan’ın söyleyeceklerinin devlet sırrı kapsamında kalacağını belirterek sadece mahkeme heyetine ifade verebileceğini bildirdi. Mahkeme bu talebi reddetti ve Sadettin Tantan’a davetiye gönderdi. Tantan son 4 duruşmaya gitmedi. Davanın önceki gün 50. duruşması yapıldı. Tanık olarak davet edilen Sadettin Tantan ve Zeki Bingöl son duruşmada da yoktu.

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ÖZEL KORUMA STATÜSÜNDE

Mahkeme başkanı, Sadettin Tantan’ın özel koruma statüsünde olduğunu belirterek, açık hedef haline getirilmeyecek şekilde tanık olarak dinleneceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, her iki taraf avukatlarına da tanığa sorulacak soruları hazırlayıp mahkemeye sunmaları için 30 gün süre verdi. Mahkeme, soruların özel bir oturumdan SEGBİS yoluyla Sadettin Tantan’a sorulacağını belirterek duruşmayı erteledi.