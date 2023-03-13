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Sadece soyadı 'dişçi'ymiş... İmplant yaptırmak isterken hayatının şokunu yaşadı

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#İSTANBUL#Diş#Doktor
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 13:45

Bağcılar’da implant yaptırmak isteyen Hatice D.(41), kendisini diş doktoru olarak tanıtan Orhan Dişçi (37) ile 40 bin liraya anlaştı. Ancak Orhan Dişçi, Hatice D.’nin dişine imlant yaparken, sağlam olan dişlerine de zarar verdi. Savcılığa giden Hatice D.’nin şikayeti üzerine yapılan araştırmalarda Orhan Dişçi’nin ruhsatsız muayenehane işlettiği, diş doktoru değil, diş protezciliği kalfalık belgesinin olduğu anlaşıldı. Uyuşturucu kullanımından suç kaydının da olduğu öğrenilen Orhan Dişçi gözaltına alınırken, kaçak muayenehane ise mühürlendi.

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Olay, Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice D., bir arkadaşı aracılığıyla Orhan Dişçi ile tanıştı. Orhan Dişçi, kendisini Hatice D.’ye diş doktoru olarak tanıttı. İmplant yaptırmak isteyen Hatice D., Dişçi ile 40 bin liraya anlaştı. Hatice D. tedavi için Dişçi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki muayenehanesine gitti. Dişçi burada Hatice D.’nin çürük dişi üzerine implant yaptı. Bu yüzden Hatice D.’nin 10 dişi iltihap kaptı. Hatice D. yaşadığı sorunlar nedeniyle Dişçi’yi aradığında hakaret ve tehditlerle karşılaştı.

Hatice D., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Hatice D.’nin şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Orhan Dişçi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki tabelasız iş yerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte baskın düzenlendi.

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Sadece soyadı dişçiymiş... İmplant yaptırmak isterken hayatının şokunu yaşadı

Baskında çok sayıda diş yapımı ve tedavisinde kullanılan materyal ele geçirildi. Sağlık ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerinde hijyen koşullarına uymayacak şekilde muayene yapıldığı tespit edildi. Dişçi’nin herhangi bir tıp eğitimi olmadığı sadece diş protezciliği kalfalık belgesi olduğu anlaşıldı. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Sadece soyadı dişçiymiş... İmplant yaptırmak isterken hayatının şokunu yaşadı

Uyuşturucu kulanımından suç kaydının da olduğu öğrenilen Organ Dişçi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Dişçi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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#İSTANBUL#Diş#Doktor

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