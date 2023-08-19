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Sadece eşinden boşanmak istiyordu... Havva 112 gün dayanabildi

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#Havva Altınöz#Saygın Altınöz#Cinayet
Sadece eşinden boşanmak istiyordu... Havva 112 gün dayanabildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 07:00

Boşanma aşamasındaki Saygın Altınöz tarafından otomobilinde başından tabancayla vurulan Havva Altınöz, tedavi gördüğü hastanede 112. günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Bursa Mudanya’da 2011 yılında evlenen Saygın Altınöz (46), kendisini aldattığını ileri sürdüğü Havva Altınöz'e (29) 2022 yılında boşanma davası açtı. Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldıran 1 çocuk annesi Havva Altınöz, Balıkesir'e yerleşip Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, annesi ile kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak'ta gözaltına alınıp tutuklandı.

TAKİP EDİP BULDU

28 Mart'ta tahliye olan Saygın Altınöz, Balıkesir'e yerleşti. İddiaya göre, Saygın Altınöz gizlilik kararına rağmen Havva'nın evini tespit etti. Altınöz 27 Nisan’da, 10 ADF 582 plakalı otomobilini Havva Altınöz'e ait 10 ANN 648 plakalı otomobilin yakınına park edip onu beklemeye başladı.

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Havva Altınöz'ün otomobile bindiğini gören Saygın Altınöz, yanındaki ruhsatsız tabancayla önce otomobilin sağ kapısına 3 el, ardından da ön camına 6 el ateş etti. Daha sonra sürücü kapısını açan Saygın Altınöz, Havva'nın başına ateş etti. Havva Altınöz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Altınöz, tutuklandı.

Havva Altınöz 112 gün sonra önceki sabah hayatını kaybetti. Saygın Altınöz'ün, Havva'yı 15 yaşındayken kaçırdığı, genç kızın ailesinin şikâyeti üzerine cezaevine girdiği, çıktıktan sonra ise Havva'yı bir kez daha kaçırıp, bu kez ailesinin izin vermesiyle evlendikleri öğrenildi.

‘SÜREKLİ KAÇIYORDU’

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten Havva Altınöz’ün ağabeyi İcabi Yılmaz, “Son zamanlarda kadına yönelik şiddet olayları çok arttı. Kardeşimi almaya morga geldim. Bu olayların önüne geçilsin. Bizim acımız dindirilsin. Kardeşim olaydan önce sürekli kaçıyordu. Çok zor günler yaşadı. Böyle canilik olur mu? En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

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#Havva Altınöz#Saygın Altınöz#Cinayet

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