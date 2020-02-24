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Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

Sadaka kutusu hırsızı yakalandı

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Sadaka kutusu hırsızı yakalandı
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KAYSERİ'de, girdiği 5 farklı iş yerinden sadaka kutusu, yazar kasa ve 35 paket sigara çaldığı tespit edilen Orhan S. (32) yakalandı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesindeki 5 iş yerinde, farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıklar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Orhan S. olduğunu belirledi. Sadaka kutuları ve yazar kasalar ile 35 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli, kaldığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Orhan S.'nin bir iş yerinin kapısını kırarak, sadaka kutusunu ve yazar kasayı çalma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

 

 

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