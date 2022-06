Saçkırana karşı ilk onaylı ilaç

Haberin Devamı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ileri derecede ‘alopesi areata’ (saçkıran) vakaları için ilk kez bir tablete onay verdi. Amerikan ilaç şirketi Eli Lilly’nin ürettiği ilaç Olumiant (Baricitinib) adıyla satılıyor. Onay öncesi 1200 kişinin katıldığı bir araştırma yürütüldü. 36 hafta sonra daha yüksek dozda alanların yaklaşık yüzde 40’ı, daha düşük doz grubunun yaklaşık yüzde 23’ü saçlarının yüzde 80’ini geri kazandı. Daha yüksek doz grubundaki kişilerin yaklaşık yüzde 45’inde belirgin kaş ve kirpik büyümesi saptandı. İlacın en yaygın yan etkileri arasında üst solunum yolu enfeksiyonları, baş ağrıları ve akne sayılıyor.

TOKAT İLE GÜNDEME GELDİ

Saçkıran hastalığı Oscar töreninde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat ile gündeme gelmişti. Ünlü komedyen Chris Rock, Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in saçkıran nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapmış, bunun üzerine sinirlerine hâkim olamayan Will Smith sahneye çıkarak Chris Rock’a tokat atmıştı.