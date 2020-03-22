Sabiha Gökçen ölüm yıl dönümünde anılıyor - Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen kimdir?

22 Mart 1913 yılında dünyaya gelen Sabiha Gökçen, babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinildi.

Ankara'da, Çankaya Köşkü bahçesindeki ilkokulda Atatürk'ün diğer manevi evlatlarıyla birlikte okuyan Gökçen, ilkokulu bitirince İstanbul Arnavutköy Amerikan Koleji'ne başladı. Rahatsızlığı nedeniyle Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ne geçen Gökçen, rahatsızlığı ilerleyince Atatürk tarafından Viyana'ya gönderildi. Tedavi sonrasında yurda dönen Gökçen, eğitimine Çankaya Köşkü'nde özel öğretmenler nezaretinde devam etti ve dil öğrenmek için 1933 yılında Paris'e gitti.

1935 yılında THK tarafından ilk sivil havacılık okulu olan Türkkuşu'nun açılış törenine Sabiha Gökçen'i de yanında götüren Atatürk, Gökçen'i Türkkuşu'na ilk kız öğrenci olarak kaydettirdi. Türkiye'deki ve Sovyetler Birliği'ndeki eğitimlerinin ardından 1936 yılında Atatürk tarafından Eskişehir Askeri Hava Okulu'na özel olarak gönderilen Gökçen, burada av ve bombardıman uçaklarıyla başarılı görevler yaptı. 1937 yılında “İsyan Bastırma Harekatı”na katılan Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu unvanını kazanarak 30 Ağustos 1937 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Trakya ve Ege manevralarına katılan Gökçen, THK'nın yetiştirdiği ilk kadın pilot olması nedeniyle kurumun 9 numaralı Murassa Madalyası ile ödüllendirildi.

Balkan devletlerinin davetlisi olarak askeri uçakla 16 Haziran 1938'de “Balkan Dostluk Turu”na çıkan Gökçen, bu tur sırasında İstanbul'dan Atina'ya, daha sonra da sırasıyla Selanik, Belgrad ve Bükreş'e gitti. Gittiği yerlerde askeri törenlerle karşılanan Gökçen'e, Belgrad'da Yugoslav ordusunun en büyük nişanı olan “Beyaz Kartal” nişanı ve beratı Yugoslavya Genelkurmay Başkanı tarafından verildi. Gökçen, 1991 yılında da Uluslararası Havacılık Federasyonu Altın Madalyası'na layık görüldü.

1996 yılında Amerika'da düzenlenen Kartallar Toplantısı'nda dünya havacılık tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçilen Gökçen, ödüle layık görülen ilk kadın havacı oldu.

THK Türkkuşu Uçuş Okulu'na 1938 yılında başöğretmen olarak atanan Sabiha Gökçen, bu görevini 1954'e kadar sürdürdü. 1964 yılına kadar uçmaya devam eden Gökçen, 22 Mart 2001'de hayatını kaybetti.