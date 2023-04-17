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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şaşırtan görüntü! Valizden 15 kilogram saç çıktı

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#İstanbul#Polis#Saç
Sabiha Gökçen Havalimanında şaşırtan görüntü Valizden 15 kilogram saç çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 12:25

GÜMRÜK Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaptığı çalışmalar kapsamında İran'dan gelen bir yolcunun valizinde 350 bin lira değerinde 15 kilogram ağırlığında insan saçı ele geçirildi.

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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında İran'dan gelen bir yolcu takibe alındı.

Tahran-İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki valiz yolcu salonuna gönderilmeden önce x-ray taramasından geçirilerek kontrol edildi. Valizde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine banda verilerek eş zamanlı şekilde takibine başlandı.

Diğer taraftan, pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli valizini banttan alarak, takip edildiğinden habersiz bir şekilde çıkışa doğru yöneldi. Bu aşamada ekiplerce müdahale gerçekleştirilerek yolcu eşya kontrolüne yönlendirildi. Şüpheliye ait valiz yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu.

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Sabiha Gökçen Havalimanında şaşırtan görüntü Valizden 15 kilogram saç çıktı

Yapılan aramalarda valizin çeşitli renklerde insan saçlarıyla dolu olduğu görüldü. Operasyon neticesinde toplam 15 kilogram ağırlığında 92 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların 350 bin lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#İstanbul#Polis#Saç

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