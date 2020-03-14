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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 14.03.2020 - 09:33,Son Güncelleme:/

Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi

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Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi
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Türkiye’de yeni tip korona virüsün (COVID-19) görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Ekiplerin özel kıyafet giydiği çalışmaların yanı sıra havalimanında yoğun olarak kullanılan noktalara vatandaşlar için sıvı el dezenfektanları konuldu.

Türkiye’de yeni tip korona virüsün (COVID-19) görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Havalimanında yolcuların bekleme yerlerinden başlanarak uçağa biniş için kullanılan körüklere kadar tüm bölümlerde dezenfekte çalışması yapıldı. Uluslararası standartlarda yapılan çalışmalar, uzmanlar tarafından ULV cihazları ile gerçekleştirildi. Dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra havalimanı binasının girişine ve terminalin yoğun kullanılan birçok alanına sıvı el dezenfektanları konuldu.

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