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Gündem
Şifanur TAVUS/ ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Sabah uyandıklarında şaşkına döndüler! Araçları çamura büründü

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Sabah uyandıklarında şaşkına döndüler! Araçları çamura büründü

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Türkiye'ye ulaştı. Gece boyunca etkili olan yağmur sonrası Erzurum'daki otomobiller çamura büründü.

Erzurum'da gece bastıran yağmur ve toz taşınımı sebebiyle gökyüzünde turuncuya benzer bir renk oluştu. Kentin farklı noktalarında görülen hava olayının etkisi ise gün ağarınca ortaya çıktı. Araçların üzerinin çamurla kaplandığı görüldü. Sabah uyananlar, otomobilleriyle iş yerine gitmeden önce oto yıkama ve akaryakıt istasyonlarında araçlarını yıkattı.

Sabah uyandıklarında şaşkına döndüler Araçları çamura büründü

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinin düşeceği, hava kalitesinin bozulacağı, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar olacağı yönünde uyarı yaptı. Yetkililer, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle vatandaşları yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

 

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