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Saatlerce yandı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Yangın#İvedik Organize Sanayi Bölgesi
Saatlerce yandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 07:00

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin Hurdacılar Sitesi kısmında dün 15.00 sıralarında araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

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Kısa sürede büyeyen yangın kağıt ve plastik hurda bulunduran 3 fabrikaya sıçradı. Gökyüzünü kaplayan ve kentin büyük bölümünden görünen dumanlar korkuya yol açtı. Başkentin tüm ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, dün gün boyu yangını kontrol altına almaya çalıştı. Tüm itfaiye personeli, izinleri iptal edilerek göreve çağrıldı. Gece de çalışmalar devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çevre denetim ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

 

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#ANKARA#Yangın#İvedik Organize Sanayi Bölgesi

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