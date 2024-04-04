Saatlerce yandı

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Kısa sürede büyeyen yangın kağıt ve plastik hurda bulunduran 3 fabrikaya sıçradı. Gökyüzünü kaplayan ve kentin büyük bölümünden görünen dumanlar korkuya yol açtı. Başkentin tüm ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, dün gün boyu yangını kontrol altına almaya çalıştı. Tüm itfaiye personeli, izinleri iptal edilerek göreve çağrıldı. Gece de çalışmalar devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çevre denetim ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.