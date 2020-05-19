Saat 19.19’da buluşuyoruz

ULU Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’nci yıldönümü, salgın nedeniyle bu yıl farklı bir şekilde kutlanacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki milli sporcular, saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyacak. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden, ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı’na eşlik edecekler. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilk tören Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan sosyal mesafeli şekilde yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak.

İLK DİJİTAL KUTLAMA

Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 101’inci yıldönümü coşkusu ağırlıklı olarak dijital ortamda yaşanacak. 19 Mayıs programı kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemiyle 81 ilden gençlere seslenecek. Salgın nedeniyle meydanlarda kutlanamayacak olan 19 Mayıs nedeniyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak. Sosyal medya üzerinden gençlere milli mücadele ruhunu ve 19 Mayıs’ı anlatan interaktif etkinlikler düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle evde kalınan günlerde başlattığı Fikir Maratonu, kahramanlara mektup, her ev bir şiir, satranç ve kültür sanat yarışmalarının sonuçları da açıklanacak.

GENÇLER YOUTUBE’DA

Bakanlık, hazırladığı programla bu yıl bayram coşkusunu yapılacak canlı yayınlarla evlere getirecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan birçok program, YouTube’dan canlı yayınlanacak. TRT’de yayınlanan “Zinde Kal” programına katılacak olan Kasapoğlu, aynı anda tüm illerde düzenlenecek olan satranç turnuvasının da startını verecek.

KIZ KULESİ’NDE BAYRAM KONSERİ

İSTANBUL Valiliği, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kız Kulesi'nde Emre Aydın özel konseriyle kutladı. Konser sosyal medya platformlarından canlı yayınlandı. İstanbul Valisi Ali Yelikaya da konuşmasında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun’a hareket etti. Bandırma Vapuru’nda 48 yolcu vardı. Umuda yolculuk 16 Mayıs’ta başladı. Kız Kulesi selam durdu yolcularına. Ya İstiklal ya ölüm dedik, vatanın bölünmez bütünlüğüne yemin ettik. Kurtuluştan kuruluşa giden yollar böylece açıldı” dedi. DHA





ŞENTOP: ZAFERE DÖNÜŞEN HAMLE



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs’ın, milletin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcı olduğunu belirtti. Şentop 19 Mayıs mesajında özetle, “19 Mayıs 1919’u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir. 19 Mayıs 1919’un 101. yıl dönümünün, milletimiz ve hassaten gençlerimiz için kutlu olmasını temenni ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz yol arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele’ye ruh veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU: GENÇLERE EMANET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “Bu ülkenin evlatlarının, hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı yoktur. Özellikle de gençlerimizin... Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye ettiği gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir” dedi. (ANKARA)