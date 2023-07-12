Saadet ve Gelecek Partisi, ilk grup toplantısını yaptı

Haberin Devamı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de grup toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, yeni kurulan Meclis grubunun 'Milli Görüş'ü devam ettireceğini belirterek, "İnanıyorum ki Saadet Partisi Meclis grubu; milletin iradesinin, değerlerinin, beklentilerinin, tepkilerinin, tekliflerinin Meclis'te söz, ses ve siyaset olarak vücut bulmasını sağlayacaktır inşallah. Bu grup hayra motor, şerre fren, doğruya destek, yanlışa köstek, iyiye imkan, kötüye sınır olacaktır. Matematik hesapların nesnesi de politik kurnazlıkların öznesi de olmayacaktır. Nasıl ki Saadet Partisi, 'Milli Görüş'ün siyaset zeminindeki ikametgahı ise bu Meclis grubu da 'Milli Görüş' siyasetinin ve onunla beraber yol yürümeyi özümseyenlerin Meclis'teki karargahıdır" diye konuştu.

Haberin Devamı

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN BUNLARA"

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine değinen Karamollaoğlu, "Teröre destek verdiği suçlaması yaptığımız ve bu nedenle NATO üyeliklerine veto tehdidi savurduğumuz ülkelerden, şimdi Avrupa Birliği (AB) üyeliğimize destek vermesini isteyen diplomasi zavallılarından bahsediyoruz. Bu diplomatik zevatın yaptığı teklifin özeti şu; 'Biz sizin NATO'ya girmenize vesile olalım, siz de bizim AB'ye girmemize katkı verin.' AB'ye muhtaç değildik; fakat demek ki o da seçimden önce imiş. Kuran'a yönelik tahkir fiillerine göz yuman bir ülkenin NATO üyeliğine, bu fiillerin hemen ertesinde onay vermek ne anlama geliyor? Allah, akıl ve fikir versin bunlara" dedi.

DAVUTOĞLU: MİLLETİN İRADESİNİ TARTIŞMAYALIM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından yaşanan parti içi tartışma ve partiler arası gerilimlerin, 6'lı masanın kazanımlarını tehdit eder hale geldiğini söyledi. Muhalefet liderlerine seslenen Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Muhasebeyi yapalım, 'seçmen yanılmıştır, yanıltılmıştır' demeyelim. Seçmen bize bir mesaj vermiştir, bunu alalım. Milletin iradesini tartışmayalım. Millet bize ne demek istedi, onu anlayalım. İşte biz bu saikle baktığımızda Sayın Karamollaoğlu ile birlikte şu sonuca vardık. Milletimizin Gelecek ve Saadet Partisi'ne verdiği en önemli mesaj, 'Evet, ben bu iktidardan memnun değilim. Evet, ben bu iktidarın yolsuzluklarının farkındayım. Adaletsizliklerin farkındayım; ama bizim önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' oldu. Bunu kabul etmek zorundayız."