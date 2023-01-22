Saadet Partisi'nde altılı masa çatlağı

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Son kongrede Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun önce karşısına çıkan, sonra çekilen aday. Kongre sonrasında da süren parti için tartışmalarla oluşan muhalif Haymana Mutabakatı Heyeti. Saadet Partisi'ndeki muhalif blok bu kez yayınladıkları altılı masa bildirisi ile gündemde.

"1 AYDA 8 BİN ÜYE İSTİFA ETTİ, NEDENİ ALTILI MASA"

Heyet başkanı Hasan Yaşar imzasını taşıyan bildiriyle altılı masa ile yapılan işbirliğinin milli görüşçü seçmeni partiden uzaklaştırdığı, hatta son bir ayda 8 bin parti üyesinin istifa ettiği vurgulandı. Altılı masanın üzerinde çalıştığı parlamenter sistem çalışmaları için de kaos ve çatışma yaratacağı ifade edildi.

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"MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OLMAYAN ADAY DESTEK ALAMAZ"

Haymana Heyeti, aday konusunda da Saadet Genel Merkezi'ne seslendi. Karamollaoğlu dışında masadan çıkacak herhangi bir ismin milli görüş desteğini alamayacağını vurguladı. Gösterilecek olası adayın da milli görüşçü olması gerektiği dile getirildi.