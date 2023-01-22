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Saadet Partisi'nde altılı masa çatlağı

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#Saadet Partisi#İstanbul#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 11:19

Saadet Partisi'nde altılı masa çatlağı gün yüzüne çıktı. Parti içinde altılı masa ile ortaklığa karşı çıkan Haymana Heyeti bir bildiri yayınladı. Çok sayıda üyenin partiden istifa ettiği, istifaların nedeninin de Saadet'in altılı masa birlikteliği olduğu ifade edildi. Bildiride, "Milli görüşçü olmayan adaya destek verilmesin" denildi.

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Son kongrede Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun önce karşısına çıkan, sonra çekilen aday. Kongre sonrasında da süren parti için tartışmalarla oluşan muhalif Haymana Mutabakatı Heyeti. Saadet Partisi'ndeki muhalif blok bu kez yayınladıkları altılı masa bildirisi ile gündemde.

"1 AYDA 8 BİN ÜYE İSTİFA ETTİ, NEDENİ ALTILI MASA"

Heyet başkanı Hasan Yaşar imzasını taşıyan bildiriyle altılı masa ile yapılan işbirliğinin milli görüşçü seçmeni partiden uzaklaştırdığı, hatta son bir ayda 8 bin parti üyesinin istifa ettiği vurgulandı. Altılı masanın üzerinde çalıştığı parlamenter sistem çalışmaları için de kaos ve çatışma yaratacağı ifade edildi.

Saadet Partisinde altılı masa çatlağı

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"MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OLMAYAN ADAY DESTEK ALAMAZ"

Haymana Heyeti, aday konusunda da Saadet Genel Merkezi'ne seslendi. Karamollaoğlu dışında masadan çıkacak herhangi bir ismin milli görüş desteğini alamayacağını vurguladı. Gösterilecek olası adayın da milli görüşçü olması gerektiği dile getirildi.

Saadet Partisinde altılı masa çatlağı

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#Saadet Partisi#İstanbul#Seçim

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