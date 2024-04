Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Zaman, Kudüs için bir araya gelme zamanıdır

Haberin Devamı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İran Büyükelçiliği'nin düzenlediği ‘Kudüs Işığında Vahdet’ başlıklı toplantıya katıldı. Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmasında, Gazze'de tüm insanlığın gözü önünde soykırımın yaşandığını ve İsrail'in 7 Ekim'den bu yana masum insanları alçakça katlettiğini belirtti. Hastaneler, ambulanslar, ibadethaneler ve okulların dahi hedef alındığına dikkat çeken Karamollaoğlu, uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirdi. İslam ülkelerinin de zulme karşı yeterince tepki göstermediğini ifade eden Karamollaoğlu, insanî, vicdanî ve İslami kaygılar yerine ticarî kaygılarla hareket edildiğini dile getirdi.

"İSLAM ALEMİ OLARAK DERLENİP TOPARLANMALIYIZ"

Filistin’de yaşananların başta olmak üzere, yeryüzünde meydana gelen hadiselerin bugünkü düzenin iflas ettiğini gösterdiğini ve İslam ülkelerinin her sahada iş birliği yapmaları gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, “Bugünkü mevcut düzen, adil değildir. Yeni bir dünya vizyonuna olan ihtiyaç, her geçen gün katlanmaktadır. Bizlerin en temel vazifesi Batılın karşısında Hakk’ın hakimiyeti ve adil bir düzenin tesis edilmesi için gayret göstermektir. Bir araya gelmeliyiz. İslam alemi olarak derlenip, toparlanmalıyız. Kendimize sahip çıkmak, değerlerimizden güç alarak, yeni bir diriliş hamlesi başlatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Merhum Liderimiz Erbakan Hocamızın hayata geçirdiği D-8’leri canlandırmaktan, İslam ülkeleri olarak her sahada iş birliği yapmaktan başka çıkış yolumuz yoktur. Ya bir ve beraber olacağız ya da her gün bir başka İslam beldesinin ateşe verilmesini çaresizce seyredeceğiz” dedi.

"D-8’İN DEVAMI GETİRİLMİŞ OLSAYDI BUGÜN FİLİSTİN BÖYLE SAHİPSİZ KALMAYACAKTI"

Hak ve adalet temelli bir medeniyetin inşası için D-8'in güçlendirilerek, D-60 ve D-160 gibi daha kapsamlı yapıların kurulması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, “D-8, hak merkezli yeni bir dünya düzeni için atılmış bir adımdır. Unutulmamalıdır ki, bu adım sadece başlangıç adımı olarak planlanmış; aslında D-60’lar ve D-160’lar için atılan ilk adımdır. Ancak maalesef Erbakan Hocamızın ardından, o adımın devamı bir daha asla getirilmedi. D-8 adeta unutturuldu, kâğıt üstünde bir anlaşma olarak bırakıldı. Halbuki D-8’in devamı getirilmiş olsaydı, bugün karşımızda çok farklı bir tablo ile karşı karşıya olacaktı. Bugün Filistin, böyle sahipsiz kalmayacaktı. İsrail, göz göre göre, insanlık suçu işleyemeyecekti. Yeryüzü üzerinde en tepedeki binde birlik azınlık, geriye kalan yüzde 99,9’luk çoğunluğu sömüremeyecekti” diye konuştu.

"BAŞKA ALTERNATİFİMİZ YOKTUR"

Kudüs ve Gazze'nin özgürlüğü için bir araya gelme zamanı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Başka alternatifimiz yoktur. Zulüm düzeni daha fazla devam edemez. Tüm

insanlığı kendilerine köle yapmak isteyen bu düzen sahiplerine karşı koymak mecburiyetindeyiz. Emperyalist, kapitalist ve Siyonist küreselcilerin mevcut düzeni tıkanmıştır ve yok olmaya mahkumdur. Zaman, yeni bir dünya kurma zamanıdır. Zaman, derlenip toparlanma zamanıdır. Zaman, vahdet zamanıdır. Zaman, Kudüs için bir araya gelme zamanıdır. Cenâb-ı Allah, mübarek Ramazan ayı hürmetine, Filistinli mazlumların yüzünü güldürecek gelişmelerin haberini almayı nasip etsin. Kudüs’ün ve Gazze’nin özgürlüğünü nasip eylesin” ifadelerini kullandı.