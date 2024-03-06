Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: İstanbul’un bu haline alışmadık, alışmayacağız

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Saadet Partisi, Kartal’da Soğanlık Kültür Merkezi’nde aday tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda Saadet Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Çeker olarak belirlendi. Aday tanıtım toplantısına Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Saadet Partisi Kartal Belediye Başkan adayı Murat Çeker, Saadet Partisi Adalar Belediye Başkan adayı Ergin Fettahoğlu, Saadet Partisi Tuzla İlçe Başkanı Resul Kılıç, parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul’da daha iyi bir yaşam mümkün diyerek, ‘’İstanbul'un bu haline alışmadık, alışmayacağız ve İstanbullularımızı da alıştırmayacağız. Başka bir İstanbul mümkün. İstanbul'da başka bir yaşam, daha iyi bir yaşam mümkün’’ şeklinde konuştu.

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Kartal Belediye meclis üyesi adayların da tanıtıldığı program toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.

‘’BAŞKA BİR İSTANBUL MÜMKÜN’’

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul’da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu belirterek, ‘’Bugüne kadar yapılıp edilenler İstanbul'un huzuruna, İstanbul'un yaşanılabilir olmasına katkı sağlamadı. Kimseye hizmet yapmadı diye itham etmiyoruz. Hizmet yapıldı. Ama bu anlayış mevcut paradigma ne kadar hizmet yapılırsa yapılsın İstanbul'da iyi bir yaşamı İstanbullulara sağlamadı. Bir anlayış değişikliğine, bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Bizim dışımızdaki adaylar İstanbul'un bugünkü keşmekeşliğinin kanıksamışlar. Kanıksadıkları bu keşmekeşliği de milletimize projeleriyle, vaatleriyle alıştırıyorlar. Oysa biz İstanbul'un hem dününü biliyoruz hem bugününü okuyoruz hem de yarını öngörebiliyoruz. Ve İstanbul'un bu haline alışmadık, alışmayacağız ve İstanbullularımızı da alıştırmayacağız. Başka bir İstanbul mümkün. İstanbul'da başka bir yaşam, daha iyi bir yaşam mümkün. Ama müteahhit kafasıyla olmaz. İstanbul'a ilişkin bir tasavvurunuz olacak. Nasıl bir İstanbul tasavvurunuz var? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ortaya nasıl bir İstanbul çıkacak silüetiyle, ruhuyla, manasıyla, maddesiyle? Var mı? Metro diyorsun, tramvay diyorsun, üst geçit diyorsun, yol diyorsun, alternatif yol diyorsun. Sosyal belediyecilik diyorsun. Diyorsun da diyorsun, diyorsun da sonunda bunların neticesinde ortaya nasıl bir İstanbul çıkıyor? Hayal edebiliyor musun?’’ dedi.

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‘’LİYAKAT EN TEMEL İLKEMİZ OLACAK’’

Saadet Partisi Kartal Kartal Belediye Başkan adayı Murat Çeker liyakatın en temel ilkeleri olacağını belirterek, ‘’ Saadet Partisi olarak bu seçimlere size kayırmacılığın, israfın, savurganlığın, yozlaşmanın, hesaplaşmanın aksine daha iyi bir yönetim anlayışı, Milli Görüş belediyeciliği ve Saadet kadrolarını teklif ediyoruz. Belediyemizi sadece hizmet üreten kurum olmaktan çıkarıp hemşerilerimizin aktif katılımlarıyla şekillenen ve ihtiyaçlarına öncelik veren, refahını artıran, nihayetinde haklıya hakkını hakkınca veren dinamik bir yapı haline getireceğiz. Birlikte düşünecek, birlikte yürüyecek, birlikte yöneteceğiz. Sosyal medya, billboard ve rant belediyeciliği yerine halka hizmeti esas alan mütevazı bir duruş ama cüretkar bir hizmet anlayışıyla değişimi hayata geçireceğiz. Her şeyi biz biliriz demeyecek, ilime, bilime, doğruya güveneceğiz. Liyakat en temel ilkemiz olacak’’ dedi.