Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın: Bütün insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz

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Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın yerel seçim çalışmaları kapsamında, Çatalca’da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşla sohbet eden Aydın’a Saadet Partisi Çatalca Belediye Başkan Adayı Yaşar Buruneren ve ilçe teşkilat mensupları eşlik etti.

Her şeyi konuşup, Çatalca’yı konuşamadıklarını söyleyen Aydın, “Her şeyi konuştuk televizyon ekranlarında ama İstanbul’u ve İstanbul’un sorunlarını konuşamadık. İstanbul’un keşmekeşliğini ve İstanbulluların kaygılarını, hayat pahalılığı ve sebeplerini konuşamadık. Sonuçların neyin varacağını da konuşamadık. İstanbul’da depremi, deprem korkusunu konuşamadık ama ortalıkta bir sürü tartışma, proje, bir sürü mega açıklamalar var. Tabiri caizse ‘Ayakkabı fiyakalı, çoraplar yırtık’ İstanbul’da şu anda böyle bir durum var. Özellikle Saadet Partisi dışında, İstanbulluların sorunlarını dinleyen, onları rahatlatacak bir yaşam için nelerin yapılabileceği hakkında konuşan göremiyoruz. Seçimlerin de hem İstanbulumuza hem Çatalcamıza iyilikler, güzellikler getirmesi için canımızı dişimize taktık, çabalıyoruz. Demir çarıklarımızı giydik, bütün insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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‘BU TOHUMUMUZ BİZİM EN KIYMETLİ, EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZDIR’

Ata tohumu projesinin İstanbul il başkanlığının nesilden nesile aktardığı en büyük armağan olduğunu belirten Aydın, “3 yıldır sürdürdüğümüz ata tohumu çalışmamız var. 10 milyonlarca ata tohumumuzu İstanbullumuza ulaştırıyorlar. Bu tohumumuz bizim en kıymetli, en değerli varlığımızdır. Organik tohumumuzdur. Bunların yaygınlaşmasını, insanlarımızın bağında bahçesinde kullanılmasını ve bunun üzerinden Türkiye’de kendi tohumumuzun yaygınlaşmasını istiyoruz. Ebter tohumdan ülke ve millet olarak neler çektiğimizi ve ne kadar dışarı bağımlı olduğumuzu görüyoruz. Buna sahip çıkmak için ve farkındalık için İstanbul il başkanlığımızın 3 yıldır sürdürdüğü 'Ata Tohumu' projemizi de her yerde duyuruyoruz. Bu konuda adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.