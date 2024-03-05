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Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayının üzerine seçim çalışmaları sırasında ağaç devrildi

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#Burdur#Ağaç#Saadet Partisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 16:36

Burdur'da Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan'ın (64) ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine seçim çalışmaları sırasında üzerine ağaç devrildi. Adnan Ersan'ın sol ayağının kırıldığı ve tedavisinin sürdüğü, oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Özgür Mahallesi Oto Tamirciler Sitesi'nde meydana geldi. Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan, seçim çalışmaları kapsamında iş yerlerini ziyaret ettiği sırada aşırı rüzgar nedeniyle bir andız ağacı devrildi. Adnan Ersan ile birlikte çalışmalara katılan oğlu belediye meclis üyesi adayı Taha Ersan (38) kökünden kırılan yaklaşık 5 metrelik ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağacın altından çıkarılan Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Adnan Ersan'ın sol ayağının kırıldığı ve tedavisinin sürdüğü, oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından devrilen ağaç belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

OLAY KAMERADA

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Saadet Partisi Burdur Belediye başkan adayı Adnan Ersan ve oğlunun seçim çalışması sırasında üzerine ağaç devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adnan Ersan ve oğlu yürürken ağacın altında kaldığı, çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü. Kameraya, rüzgarın şiddeti de yansıdı.

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#Burdur#Ağaç#Saadet Partisi

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