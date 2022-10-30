Saadet Partilileri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Çankaya ilçesi, Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Saadet Partisi'nin Ankara'da düzenlenen 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak için Konya'dan gelen partililerin bulunduğu 42 AJV 255 plakalı minibüs, 06 DJV 32 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada, Saadet Partisi'nin Konya İl Başkanlığı ile Meram ve Karatay ilçe başkanlıkları mensubu 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Tedavileri tamamlanan 6 yaralı kongreye katılıp oy kullandı.

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Yaralılardan Saadet Partisi Karatay İlçe Başkanı Fatih Karaman, kongre bitiminde geçirdikleri kazayı anlattı. Ankara'ya girişte bir aracın minibüslerine arkadan çarptığını bildiren Karaman, kendisi ile beraber 8 kişinin yaralandığını, 2 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi.