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S400’ü vermeyiz

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#Yaşar Güler#S400#F-35
S400’ü vermeyiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün akşam CNN Türk’te katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Güler, “S400 sistemimizi herhangi bir ülkeye vermemiz söz konusu olamaz” dedi.

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Yaşar Güler, özetle şunları söyledi: “Yunanistan’ın F-35 sahip olması, Ege’de Türkiye’ye karşı tek başına bir yetenek değildir. ‘Bir F-35 alacağım hakim olacağım’, böyle bir anlayış TSK’ya hakarettir. Bir NATO üyesi olarak Yunanistan F-35 sahibi olursa memnun oluruz. Ayrıca kendi uçağımız KAAN geliyor.

Eurofighter sadece Alman dostlarımıza ait bir uçak değil. Biz böyle bir uçağı almak istiyoruz ve Alman dostlarımızın bir takım takıldıkları noktalar var.

Silahlı kuvvetlerimizi en kötü şartlara göre yetiştiriyoruz. Üs bölgelerimiz açık, kimseden gizlimiz saklımız yok. Her geçen gün üstüne koyarak PKK terör örgütünü bitireceğiz. Onlar için en kolay iş Türk adaletine teslim olmaktır. Bu sondan başka bir son yok.” 

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#Yaşar Güler#S400#F-35

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