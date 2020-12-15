S-400 ve F-35 mesajları

MİLLİ Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre, Bakan Hulusi Akar dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla videokonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda isim vermeden ABD’de başkan seçilen Biden yönetimine önemli mesajlar verdi. Akar, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi ile bu satın alma nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı verme kararından vazgeçmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

SORUNU ÇÖZMEYE HAZIRIZ

“S-400’lerin F-35 ile olan etkileşimi ne ise bunu çözmek için biz ABD’lilerle NATO’nun da dahil olduğu ortamlarda konuşmaya, bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu tekrar tekrar söyledik. S-400’lerle alakalı siyasi, ekonomik, teknolojik, uluslararası hukuk bakımından bazı faktörler var. Bütün bunları değerlendirip yaptığımız planlarımız var. Bu planlar çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir tedarik sürecinde kontroller ve muayeneler vardır. Dolayısıyla biz kontrol ve muayenelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin ortağı olduğu F-35’lerle ilgili kararın doğru, makul, mantıklı, uluslararası hukuka, ekonomik ve ticari kurallara uygun olmadığını da tekrar söylüyoruz. Umuyorum dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlışlarından döneceklerdir.”

ATİNA NAVTEX TACİZİ YAPIYOR

Akar, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile yaşanan sorunlarla ilgili yaptığı değerlendirmede de, Atina yönetiminin Türkiye’ye karşı NAVTEX tacizi yapmasına dikkat çekti: “Bu konu (NAVTEX) komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. Yunanistan, Güney Kıbrıs ile yakışıksız birtakım işler yapmaya çalışıyorlar. Tekrar tekrar birtakım ülkeleri oraya davet etmek, onlarla beraber görülmek suretiyle bir şeyler kazanabileceklerini zannediyorlar ama biz bu konuda kararlıyız. Bunların beyhude gayretler olduğunu söylüyoruz. Muhatapları olan Türkiye ile görüşerek bir yerlere varmak yerine AB’den, başka kapılardan medet umuyorlar. Bunların çıkmaz yol olduğunu da görmüş olmaları lazım. Fakat maalesef anlamıyorlar.”