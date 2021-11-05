S-400 iddiasına yanıt: Aslı astarı yok

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye’ye olası operasyon konusunda “Türkiye-Suriye sınır hattını güvence altına alınması önceliğimizdir. Buradan ülkemize gelebilecek bir saldırıya karşı bunlara asla müsamaha edilmeyecektir” dedi. Kalın’a dün Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı Töreni’nde onursal doktora unvanı verildi. Kalın, törenin ardından gazetecilerin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

“(S-400’lerin İncirlik Üssü’ne taşındığı iddiası) İddialar doğru değil, aslı astarı yok. Sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor. Vatandaşlarımız sadece yapılan resmi açıklamaları itibar etsinler. Bu haberin aslı astarı yok.

(F-16 ve F-35 meselesinde ortak mekanizma konusu) Cumhurbaşkanımızın, Biden’la güzel, yapıcı görüşmesi oldu. İçerik olarak da son derece güçlüydü. İki lider Türk-Amerikan ilişkilerini doğru stratejik çerçeveye oturtmak için mutabık kaldılar. Bu çerçeveyi takip edecek şekilde bir mekanizmanın kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Bununla ilgili bu mekanizma en kısa zamanda kurulacak.

İLK TERCİHİMİZ F-35

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Mekanizma bunu daha da derinleştirecek. Bizim yaptığımız 1.4 milyar dolarlık ödeme var. Eğer F-35 programında sorun çözülemiyorsa F-16 üzerinden telafi etme yoluna gidebiliriz. Amerikan tarafı da olumlu tavır içinde. Teknik heyetler gidip gelmeye başladılar. Bizim birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır.

(İdlib operasyonu) Cumhurbaşkanımız hep söylüyor, bir gece ansızın gelebiliriz. İhtiyaçlar çerçevesinde bunun hesapları yapılır. Biz zaten Suriye’de sahadayız, sahanın dışında değiliz. Orada bulunmamızın nedeni kendi sınır güvenliğimizi sınır ötesinde inşa etmektir. PKK/PYD, DEAŞ veya rejimden gelebilecek saldırılara karşı bu tedbirleri almak zorundayız.

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Türkiye-Suriye 911 kilometre sınırdan bahsediyoruz. Buranın güvence altına alınması önceliğimizdir, buradan ülkemize gelebilecek bir saldırıya karşı bunlara asla müsamaha edilmeyecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz her an teyakkuz halindedir. Türkiye’nin güvenliği açısından bizim tam bir kararlılık içinde olduğumuz hiçbir tehditten gözümüzü sakınmayacağımızı, hangi tür operasyon olursa olsun, hazırlıklı olduğumuzu herkesin bilmesi gerekir.”

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BAĞLAMA SÜRPRİZİ

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı Töreni’nde onursal doktora unvanı verilen Kalın’a üniversitenin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak bağlama hediye etti. Daha sonra İbrahim Kalın ve Prof. Dr. Parlak birlikte bağlama çaldı.