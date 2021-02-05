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GeriGündem Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: Elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
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Gündem
Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: Elektrik telleri koptu, cip hasar gördü

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Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: Elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
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SAMSUN’da etkili olan rüzgâr nedeniyle özel bir hastanenin çatısında devam eden inşaattan düşen tuğlalar yola savruldu. Tuğlalar, çevrede elektrik tellerinin kopmasına neden oldu, park halindeki cipte hasara yol açtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesindeki özel bir hastanenin çatı inşaatında meydana geldi. 6 katlı özel hastaneye kat çıkılması için yapılan inşaat çalışmasında örülen tuğlalar, şiddetli rüzgar sebebiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düştü. Tuğlaların düşmesi sonucu, elektrik telleri koptu, park halinde bulunan bir cip hasar gördü. Olayın ardından tuğla parçalarının savrulduğu yol, trafiğe kapatılarak, ihbarla gelen polis ekiplerince önlem alındı. Polis, hastane yönetiminden 2 kişi ve aracı hasar gören kişiyi, ifadesi için polis merkezine götürdü.

 

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