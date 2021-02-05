Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: Elektrik telleri koptu, cip hasar gördü

Olay, saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesindeki özel bir hastanenin çatı inşaatında meydana geldi. 6 katlı özel hastaneye kat çıkılması için yapılan inşaat çalışmasında örülen tuğlalar, şiddetli rüzgar sebebiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düştü. Tuğlaların düşmesi sonucu, elektrik telleri koptu, park halinde bulunan bir cip hasar gördü. Olayın ardından tuğla parçalarının savrulduğu yol, trafiğe kapatılarak, ihbarla gelen polis ekiplerince önlem alındı. Polis, hastane yönetiminden 2 kişi ve aracı hasar gören kişiyi, ifadesi için polis merkezine götürdü.