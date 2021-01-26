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Gündem
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Rüzgar pencere uçurdu

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Rüzgar pencere uçurdu
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MANİSA'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın 5'inci katındaki kafeteryanın penceresi, yerinen çıkıp, yola düştü. Penreden kopan parçalar, park halindeki otomobilde zarara yol açtı.

Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi 1103 Sokak'taki 9 katlı bir binanın 5'inci katındaki kafeteryanın penceresi, bugün öğlen saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı. Alüminyum çerçeve yaklaşık 15 metre yükseklikten sokağa düştü. Parçalanan çerçeve ve cam parçaları etrafa saçıldı. Park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana gelirken, o anda sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

 

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