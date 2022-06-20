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Rüya gördü, kâbusu yaşattı! Akılalmaz iddialar...

#Rüya#Aldatma#Şiddet
Rüya gördü, kâbusu yaşattı Akılalmaz iddialar...

Ümit B., geçen yıl evlendiği ve rüyalarında sıklıkla kendisini aldattığını gördüğü eşi Tuğba B.’ye sürekli şiddet uyguladı. Son rüyasında da aldatıldığını gören Ümit B., karısını boğarak öldürmeye çalıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesindeki iddialara göre; Tuğba B. ile Ümit B. geçen yıl temmuz ayında evlendi. Çiftin bu evliliğinden çocuğu olmadı. Ümit B., haftada en az bir kez rüyasında karısının kendisini aldattığını görerek uyanmaya başladı. Rüyanın ardından yanında uyuyan karısını uyandırarak kavga çıkaran Ümit B., bu kavgayı 2-3 gün sürdürüyordu. Ümit B., bu rüyaların etkisinde kalarak evin içinde eşi yanından her geçtiğinde ayaklarını tekmeleyip darp ediyordu.

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Ümit B., yine bir gün rüyasında karısının kendisini aldattığını gördü. Öfkeyle yataktan kalkan Ümit B. yanında uyuyan eşini uyandırarak, “Beni aldatıyorsun değil mi? Allah cezanı versin, ellerin kırılsın” dedikten sonra hakaret etmeye başladı. Ardından eşini feci şekilde darp eden Ümit B., eşinin boğazına sarılarak boğmaya çalıştı. Uzun süre nefessiz kalan genç kadın, can havliyle eşinin elinden kurtularak polis çağırdı. Bu durumu öğrenen Ümit B., genç kadını evin duvarlarına çarparak ağır derecede darp etti.

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‘HAYATİ TEHLİKESİ VAR’

Polisin geleceğini öğrenen Ümit B.’nin kendisini evin banyosuna kilitlediğinin anlatıldığı şikâyet dilekçesinde, “Banyoda saçını kesen Ümit B., kıyafetleriyle duş almıştır. Polis kapıyı zorla açtığında şüpheliyi bu halde bulmuştur. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan müvekkil, daha önce de eşinden şikâyetçi olmuş, hakkında ‘basit yaralama’ suçundan ceza davası açılmıştır. Şiddet mağduru olan müvekkilin hayati tehlikesi bulunmaktadır. Eşinin ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalan müvekkil için mümkün olmayan zararlar pek olasıdır. Bu nedenle Ümit B.’den şikâyetçiyiz” denildi.

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#Rüya#Aldatma#Şiddet

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