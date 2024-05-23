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Rusya'dan Hindistan'a giden gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

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#Gemi#Çanakkale Boğazı#Arıza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 11:41

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Komorlar bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

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Rusya'dan Hindistan'a giden, 241 metre uzunluğunda Komorlar bayraklı, 'Hera 1' isimli tanker, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Zincirbozan mevkiinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' ve 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. 

Rusyadan Hindistana giden gemi Çanakkale Boğazında arızalandı

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#Gemi#Çanakkale Boğazı#Arıza

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