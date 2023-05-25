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Rusya’dan Akkuyu’ya analitik simülatör gönderildi

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#İSTANBUL#Akkuyu#Rusya
Rusya’dan Akkuyu’ya analitik simülatör gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 11:19

Rusya Nükleer Santrallerin İşletilmesi Araştırma Enstitüsü, (VNIIAES A.Ş) nükleer santral işletme personelinin eğitimi için Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) analitik simülatör gönderdi.

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İşletme personelini eğitmek ve mesleki yeterliliğini sürdürmek için tasarlanan bir yazılım ve teknik modelleme ekipmanı olan analitik simülatör, Moskova’dan Akkuyu NGS’ye doğru yola çıktı.

DÖRT AYRI TIRA YÜKLENEREK GÖNDERİLEN EKİPMAN, 13 TONDAN FAZLA AĞIRLIĞA SAHİP

Analitik simülatör, tam ölçekli simülatörün kullandığı gerçek zamanlı tam ölçekli güç ünitesi modelini kullanıyor. Tamamen Rus tasarımı olan bu model, Rusya’da ve dünyada geçerli olan tüm koşulları yerine getiriyor. Simülatör ekipmanları, Akkuyu NGS’nin 1’inci güç ünitesinin yönetim ve yedek kontrol panellerinin birebir kopyalarından oluşuyor. Analitik simülatör, ünite yönetim ve kontrol panellerinin dokunmatik ekranlarda görsel olarak görüntülenebilmesi bakımından tam ölçekli simülatörden ayrılıyor. Dört ayrı tıra yüklenerek gönderilen ekipman, 13 tondan fazla ağırlığa sahip.

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#İSTANBUL#Akkuyu#Rusya

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