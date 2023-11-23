Rüşvetçi polisler açığa alındı

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Yapılan araştırmada 46 trafik polisinin 67 rüşvet olayına karıştıklarına yönelik bilgiler elde edildi. Polislere rüşvet verdikleri öne sürülen aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 62 kişi tespit edildi.

İKİ DALGALI OPERASYON

Gasp Büro ekipleri, 7 Kasım günü polislere rüşvet verenlere yönelik ilk dalga operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol kararlarıyla serbest kaldı. Bu operasyonun tamamlanmasının ardından Gasp Büro ekipleri rüşvet alan polislere yönelik önceki gün ikinci dalga operasyonu başlattı. Operasyonda 46 trafik polisi görevleri başında meslektaşları tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler emniyette sorguya alındı. Rüşvetçi polisler, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla açığa alınarak haklarında idari soruşturma da başlatıldı.