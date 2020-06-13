Çetin AYDIN / İSTANBUL
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Rüşvet çarkına dev operasyon
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görevli gümrük muayene memurların rüşvet karşılığı tekstil ürünleri ve değerli taşların Türkiye’ye sokulduğunu belirledi.
Ekipler, dün sabah İstanbul Havalimanı, Başakşehir, Fatih ve Güngören’deki 22 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 milyon 500 bin TL değerinde lüks markaların taklit ürünleri, bin 924 gram değerli taş ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.
4 gümrük memurunun evlerinde balya balya para bulundu.
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