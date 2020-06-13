Rüşvet çarkına dev operasyon

Ekipler, dün sabah İstanbul Havalimanı, Başakşehir, Fatih ve Güngören’deki 22 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 milyon 500 bin TL değerinde lüks markaların taklit ürünleri, bin 924 gram değerli taş ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.



4 gümrük memurunun evlerinde balya balya para bulundu.