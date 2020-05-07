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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Virüs vakası görülen mahallenin yolları hafriyatla kapatıldı

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Virüs vakası görülen mahallenin yolları hafriyatla kapatıldı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cenaze sonrası 6 kişide koronavirüs tespit edilen Ramazanoğlu Köyü'nün bir mahallesinde alınan tedbirler sürüyor. Tedbirler kapsamında köyün tali yolları hafriyatla kapatıldı.

Ramazanoğlu Köyü'nde yaşayan Kemal Engin (93), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu yaklaşık iki hafta önce yaşamını yitirdi. İstanbul'dan gelip Engin'in cenazesine katılan bir yakınında koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine köyde filyasyon çalışması yapıldı. Kemal Engin'in kızı ve damadının da aralarında bulunduğu 6 kişide koronavirüs tespit edildi. 6 kişi, Bartın ve Çaycuma devlet hastanelerinde tedaviye alındı.

Ramazanoğlu Köyü Boduklar Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı. Köyün tali yolları da hafriyatlarla kapatılarak giriş ve çıkış güzergahı teke düşürüldü. 14 gün sürecek tedbirler nedeniyle vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanıyor.

Virüs vakası görülen mahallenin yolları hafriyatla kapatıldı

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