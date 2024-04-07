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Rus turistin sır ölümü: Kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu

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#Rus Turist#Antalya#Otel
Rus turistin sır ölümü: Kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 14:38

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu Sergei Kasianov (40) kaldığı otel odasında ölü bulundu.

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Olay, Oba Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. 2 gün önce otele giriş yapan Sergei Kasianov odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Rus turistin odada hareketsiz yattığını gördü. Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kasianov'un hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Kasianov'un cenazesi, kesin ölü nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Rus turistin sır ölümü: Kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu

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#Rus Turist#Antalya#Otel

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