Rus Senatör Klimov Ankara’da... S-400’de bir sıkıntı yok

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Klimov, S-400’den tahıl koridoruna kadar çok sayıda konuda gündemi değerlendirdi:

İLİŞKİLERİMİZ YÜKSEK SEVİYEDE: (Türkiye-Rusya işbirliği) İlişkilerimiz gerçekten yüksek seviyede. Bu hem Türkiye hem Rusya’nın lehine. Nükleer enerjiden turizme kadar devletlerimiz eşsiz ilişkiler kurmuştur.

TÜM TEKLİFLER MASADA: (İstanbul’da 3’lü zirve olur mu?) Tüm tekliflerimiz masadadır. İstanbul’a gelmişler. Türkiye mesela bağımsız ve egemen bir ülkedir ve kararı Cumhurbaşkanı ve Meclis almaktadır. Rusya’da da başkan, hükümet ve parlamento karar alır. Ukrayna’da karar alan kimdir ben bilmiyorum.

GEREK GÖRMÜYORUM: (Tahıl anlaşmasına yeni düzenlemeler gelir mi?) Bunun gereğini görmüyorum. Eşsiz bir şey yapılmış diye düşünüyorum. Biz sadece orada yasak olan yüklerin taşınmadığından emin olmak istiyoruz. Türkiye de aracılık yaptı. Bu çalışma devam etmektedir. Ukrayna bu malı satıyorsa, Avrupa da alıyorsa bu onların ilişkileridir.

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BAZEN DEDİKODU ÇIKAR: (S-400 konusu) Bu görüşmeler sükûnet gerektirir. Zaman zaman dedikodu çıkar. Tek bir şey diyebilirim. Bence S-400 konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncü ülkelere karşı yapılan bir şey değildir. Çünkü S-400 savunmadır. Mesela Yunanistan’a Amerika’nın sattığı uçaklar farklıdır. Taarruz silahları onlar.

ORTAK ÇABALARLA HALLEDERİZ: (Suriye krizi) Ortak çabalarla bu sorunları hallederiz. Moskova’nın hem Şam ile hem Ankara’yla çok açık, kuvvetli ve ciddi bir diyaloğu var. Onun için, bir yıl değil on yıl içinde biriken tüm problemlerin çözümü konusunda potansiyelimiz var. Bunun için temkinli iyimserlikle bu duruma bakıyorum.