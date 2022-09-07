Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rus Senatör Klimov Ankara’da... S-400’de bir sıkıntı yok

Güncelleme Tarihi:

#Andrey Klimov#Rusya#S-400
Rus Senatör Klimov Ankara’da... S-400’de bir sıkıntı yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi ve Rusya Federasyonu Konsey üyesi Andrey Klimov, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

Haberin Devamı

Klimov, S-400’den tahıl koridoruna kadar çok sayıda konuda gündemi değerlendirdi:

İLİŞKİLERİMİZ YÜKSEK SEVİYEDE: (Türkiye-Rusya işbirliği) İlişkilerimiz gerçekten yüksek seviyede. Bu hem Türkiye hem Rusya’nın lehine. Nükleer enerjiden turizme kadar devletlerimiz eşsiz ilişkiler kurmuştur.

TÜM TEKLİFLER MASADA: (İstanbul’da 3’lü zirve olur mu?) Tüm tekliflerimiz masadadır. İstanbul’a gelmişler. Türkiye mesela bağımsız ve egemen bir ülkedir ve kararı Cumhurbaşkanı ve Meclis almaktadır. Rusya’da da başkan, hükümet ve parlamento karar alır. Ukrayna’da karar alan kimdir ben bilmiyorum.

GEREK GÖRMÜYORUM: (Tahıl anlaşmasına yeni düzenlemeler gelir mi?) Bunun gereğini görmüyorum. Eşsiz bir şey yapılmış diye düşünüyorum. Biz sadece orada yasak olan yüklerin taşınmadığından emin olmak istiyoruz. Türkiye de aracılık yaptı. Bu çalışma devam etmektedir. Ukrayna bu malı satıyorsa, Avrupa da alıyorsa bu onların ilişkileridir.

Haberin Devamı

BAZEN DEDİKODU ÇIKAR: (S-400 konusu) Bu görüşmeler sükûnet gerektirir. Zaman zaman dedikodu çıkar. Tek bir şey diyebilirim. Bence S-400 konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncü ülkelere karşı yapılan bir şey değildir. Çünkü S-400 savunmadır. Mesela Yunanistan’a Amerika’nın sattığı uçaklar farklıdır. Taarruz silahları onlar. 

ORTAK ÇABALARLA HALLEDERİZ: (Suriye krizi) Ortak çabalarla bu sorunları hallederiz. Moskova’nın hem Şam ile hem Ankara’yla çok açık, kuvvetli ve ciddi bir diyaloğu var. Onun için, bir yıl değil on yıl içinde biriken tüm problemlerin çözümü konusunda potansiyelimiz var. Bunun için temkinli iyimserlikle bu duruma bakıyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Andrey Klimov#Rusya#S-400

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel