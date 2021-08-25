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Gündem
Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-
Haber Giriş: 25.08.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi ’Smolnyy’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan, Rus Donanması’na ait 300 borda numaralı 'Smolnyy' savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 10.15’te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması’nın 138 metre boyundaki 300 borda numaralı savaş gemisi 'Smolnyy' saat 11.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’na döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ’Smolnyy’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti



Boğaz geçişi sırasında savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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