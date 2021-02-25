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Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 770 Borda numaralı 'Valentin Pikul' isimli mayın tarama gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği mayın gemisi yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişi tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

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