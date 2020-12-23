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Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL ,(DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait RFS 368 borda numaralı Vasiliy Bykov adlı savaş gemisi sabaha kadar Kadıköy Moda Sahil açıklarında bekledikten sonra saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. İzleme ve koruma görevleri için kullanılan savaş gemisinin boğaz geçişine bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

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