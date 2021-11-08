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Rus savaş gemisi, devriye botu ve römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

#Çanakkale Boğazı#Rus Savaş Gemisi#Gemi
Rus savaş gemisi, devriye botu ve römorkörü Çanakkale Boğazından geçti

Rus Donanmasına ait 'MB-304' askeri römorkörü ile arkasında çektiği 840 borda numaralı devriye botu 'Kadet' ve 908 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Zakharin' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.  

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Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 'MB-304' askeri römorkörü ile arkasında çektiği 840 borda numaralı devriye botu 'Kadet' ve 908 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Zakharin', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen  Rus savaş gemisi, römorkor ve devriye botu Akdeniz'e inmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle gemiye Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi, devriye botu ve römorkörü Çanakkale Boğazından geçti

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#Çanakkale Boğazı#Rus Savaş Gemisi#Gemi

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