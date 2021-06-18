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Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 2 savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Gemilerin geçişlerine sahil güvenlik botları eşlik etti.

Rus Donanması Karadeniz filosuna ait RFS 121 Borda numaralı 'Moskva' isimli roket kruvazörü Karadeniz'den saat 07.00 sıralarından İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

186 metre uzunluğundaki dev savaş gemisinin hemen ardından yine Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı  'Amiral Essen' boğaza giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan roket kruvazörünün güvertesinde çok sayıda askerin kıyıyı izlediği görüldü. Savaş gemilerinin ön ve arka bölümlerinde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi.

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazından geçti

Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık bir saatte boğaz geçişini peş peşe tamamlayan savaş gemileri Marmara Denizi'ne açıldı.

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