Rus kozmonutun Türkiye aşkı

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19 ülkeden 70 astronot ve kozmonot Uludağ’da buluştu. Uzaydan çektiği İstanbul, Antalya ve Van Gölü gibi Türkiye fotoğraflarıyla bilinen Rus kozmonot Oleg Artemyev,Türkiye’nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi.

Artemyev, “Türkiye uzaydan çok güzel görünüyor. Ve dünyada en güzel yerlerden bir tanesidir, uzaydan bakıldığı zaman özellikle. Bizim istasyonumuz hem gece hem gündüz Türkiye’nin üzerinden geçiyor. Bu güzelliği gördüğüm zaman da her zaman elim fotoğraf makinesine gidip fotoğraf çekesim geliyordu” diye konuştu.

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BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Türk bayrağını uzaya götüren ilk isim olan Artemyev, bu bayrağı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a hediye etti.