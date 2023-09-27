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Rus kozmonutun Türkiye aşkı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Oleg Artemyev#Kozmonut
Rus kozmonutun Türkiye aşkı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:00

Rusya’nın 118’inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537’nci insan olan Oleg Artemyev, Uzay Kaşifleri Derneği'nce 34’üncüsü düzenlenen kongreye katılmak üzere Bursa’ya geldi.

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19 ülkeden 70 astronot ve kozmonot Uludağ’da buluştu. Uzaydan çektiği İstanbul, Antalya ve Van Gölü gibi Türkiye fotoğraflarıyla bilinen Rus kozmonot Oleg Artemyev,Türkiye’nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi.

Rus kozmonutun Türkiye aşkı

Artemyev, “Türkiye uzaydan çok güzel görünüyor. Ve dünyada en güzel yerlerden bir tanesidir, uzaydan bakıldığı zaman özellikle. Bizim istasyonumuz hem gece hem gündüz Türkiye’nin üzerinden geçiyor. Bu güzelliği gördüğüm zaman da her zaman elim fotoğraf makinesine gidip fotoğraf çekesim geliyordu” diye konuştu. 

Rus kozmonutun Türkiye aşkı

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BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Türk bayrağını uzaya götüren ilk isim olan Artemyev, bu bayrağı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a hediye etti.

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#Rusya#Oleg Artemyev#Kozmonut

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