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Haluk KARAASLAN-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 15:23,Son Güncelleme:/

Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da

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Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da
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TÜRKİYE ile Rusya arasında devam eden İdlib görüşmeleri kapsamında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un da aralarında bulunduğu heyet Ankara'ya geldi.

Rusya heyetini taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Heyeti burada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov karşıladı. Havalimanından Rusya Büyükelçiliği'ne hareket eden heyet, saat 18.00'de Türk heyeti ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

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